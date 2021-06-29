Eski Fenerbahçeli futbolcu Atkinson'ı öldüren polise 8 yıl hapis cezası verildi

Eski polis memuru Benjamin Monk'un yargılandığı davada karar açıklandı.

Yargıç Melbourne Inman, hükmü açıklarken yaptığı konuşmada, Monk'a hitaben, "Kullandığınız gücün aşırı olduğu sizin için açık olmalıydı." dedi.

Monk'un Atkinson'ın yerdeyken makul olanın ötesinde güç kullandığını kaydeden yargıç, eski polis memurunu 8 yıl hapse mahkum etti.

Monk, olası bir tahliye öncesi cezasının ez az üçte ikisini çekmek zorunda.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

15 Ağustos 2016 tarihinde gece saatlerinde Telford kentinden gelen ihbar sonrası olay yerine giden polis ekibi, 48 yaşındaki Atkinson'a şok cihazıyla müdahale etmişti.

Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Atkinson, saat 03.00 civarında hayatını kaybetmişti.

Atkinson'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği söylense de eski futbolcunun ailesi, polisin aşırı güç kullandığını iddia ederek dava açılmasını istemişti.

Olaydan yaklaşık 5 yıl sonra yapılan yargılamada, jüri eski polis Monk'u, cinayetten beraat ettirirken oy birliğiyle kasıtsız cinayetten suçlu bulmuştu.

Monk'un 33 saniye boyunca şok tabancasıyla müdahale ettiği eski futbolcuya yerde yattığı sırada attığı tekmelerin çok güçlü olduğu, hatta giydiği botların bağcıklarına kan bulaştığı ifade edilmişti.

Aston Villa forması altında 1991-1995 yıllarında 85 maçta 23 gol atan Atkinson, Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 1995-1996 sezonunda sarı-lacivertli ekip ile 21 karşılaşmaya çıkıp 10 kez fileleri havalandırmıştı.



