Eski Fenerbahçeli Hakan Çinemre'den Aziz Yıldırım ve Trabzonspor açıklaması

Fenerbahçe’nin altyapısından yetişmiş ve bir süre sonra a takımda forma giymiş olan Hakan Çinemre’den yıllar sonra Trabzonspor ve Aziz Yıldırım hakkında olay yaratacak açıklamalar geldi. Çinemre’nin ‘‘Kar maskesi giyip, Trabzonspor maçına gidiyordum’’ sözleri sosyal medyada gündem oldu. | Fenerbahçe Haberleri

Eski Fenerbahçeli Hakan Çinemre'den Aziz Yıldırım ve Trabzonspor açıklaması
Burak Kavuncu

2010-2013 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş 31 yaşındaki stoper Hakan Çinemre’den sarı-lacivertlilerin efsanevi başkanı Aziz Yıldırım ve ezeli rakiplerinden Trabzonspor ile ilgili gündem olacak açıklamalar geldi. İşte detaylar…

‘‘KAR MASKESİ GİYİP, TRABZONSPOR MAÇINA GİDİYORDUM…’’

Eski Fenerbahçeli Hakan Çinemre den Aziz Yıldırım ve Trabzonspor açıklaması 1

TRT Spor'a röportaj veren Çinemre, "Ben Trabzonluyum, bunu Aziz Yıldırım da biliyordu. Fenerbahçe altyapısında oynarken kar maskesi giyip, Trabzonspor maçına gidiyordum. Aziz Yıldırım'dan bunu saklamadım. Bunu herkes bilir" dedi.

"SAKLAMIYORUM; BEN TRABZONLUYUM"

Eski Fenerbahçeli Hakan Çinemre den Aziz Yıldırım ve Trabzonspor açıklaması 2

Bu sezon Orduspor 1967 kulübü ile bu sezon 10 maça çıkan futbolcu, "Hiçbir zaman, hiçbir yerde formaya ihanet etmedim. İnsanlar benim forma için nasıl mücadele ettiğimi de bilir. O formanın hakkını her zaman veririm. Ama bunu saklamıyorum, ben Trabzonluyum" diye konuştu.

