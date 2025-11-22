Eski Fenerbahçeli Hakan Çinemre'den Aziz Yıldırım ve Trabzonspor açıklaması

2010-2013 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş 31 yaşındaki stoper Hakan Çinemre’den sarı-lacivertlilerin efsanevi başkanı Aziz Yıldırım ve ezeli rakiplerinden Trabzonspor ile ilgili gündem olacak açıklamalar geldi. İşte detaylar…

‘‘KAR MASKESİ GİYİP, TRABZONSPOR MAÇINA GİDİYORDUM…’’

TRT Spor'a röportaj veren Çinemre, "Ben Trabzonluyum, bunu Aziz Yıldırım da biliyordu. Fenerbahçe altyapısında oynarken kar maskesi giyip, Trabzonspor maçına gidiyordum. Aziz Yıldırım'dan bunu saklamadım. Bunu herkes bilir" dedi.

"SAKLAMIYORUM; BEN TRABZONLUYUM"

Bu sezon Orduspor 1967 kulübü ile bu sezon 10 maça çıkan futbolcu, "Hiçbir zaman, hiçbir yerde formaya ihanet etmedim. İnsanlar benim forma için nasıl mücadele ettiğimi de bilir. O formanın hakkını her zaman veririm. Ama bunu saklamıyorum, ben Trabzonluyum" diye konuştu.