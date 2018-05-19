Eski Fenerbahçeli Yeon Koung Kim, Eczacıbaşı VitrA’da

Kariyerinde birçok büyük başarıya sahip olan Güney Koreli yıldız oyuncu, 2012 Londra Olimpiyatları’nda “En Değerli Oyuncu” (MVP) ödülünün de sahibi olmuştu.

Çok önemli bir oyuncuyu transfer ettiklerini söyleyen Eczacıbaşı VitrA takım menajeri Nalan Ural, “Kim, yıllarca ülkemizde de oynamış, yetenekli ve başarılı bir voleybolcu. Kendisinin şu anki kadromuzla birlikte çok iyi işler çıkaracağına inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun” diye konuştu.

YEON-KOUNG KIM KİMDİR?

Smaçör mevkiinde oynayan 1,92 boyundaki Yeon-Koung Kim, 1988 Güney Kore doğumlu. Daha önce oynadığı kulüpler sırasıyla, Pink Spiders, JT Marvelous, Fenerbahçe ve Shanghai Guohua Life.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2010 Asya Oyunları ikinciliği

Asya Voleybol Şampiyonası Üçüncülükleri (2010, 2011, 2013, 2017)

2014 Asya Oyunları Şampiyonluğu

2014 Asya Kadınlar Kupası İkinciliği

2015 Asya Voleybol Şampiyonası İkinciliği

KULÜP BAŞARILARI

Kore V-Lig Şampiyonlukları (2005-2006, 2006-2007, 2008-2009)

Japonya Ligi Şampiyonluğu (2009-2010)

CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2011-2012)

CEV Kupası Şampiyonluğu (2013-2014)

Türkiye Voleybol Ligi Şampiyonlukları (2014-2015, 2016-2017)

Türkiye Kupası Şampiyonlukları (2014-2015, 2016-2017)

Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu (2014-2015)