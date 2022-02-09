Eski Fenerbahçeli yıldız transferin son günü geri döndü! Futbolu bırakmıştı ama...

Ara transferin son gününde Süper Lig'de hareketli saatler yaşandı. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'nin önemli gol ayaklarından biri olan Papiss Cisse, Süper Lig'e geri döndü. Loric Remy'yi Adana Demirspor'a gönderen Çaykur Rizespor; Cisse'yi transfer etti. Cisse'nin futbolu bıraktığı ifade edilmişti.

ARA TRANSFERİN SON GÜNÜNDE CİSSE SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe'de Rossi'den önce 9 numaranın sahibi olan Cisse, Süper Lig'e geri döndü. Çaykur Rizespor, Senegalli oyuncunun lisansını çıkardı. Cisse, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında herhangi bir takımda forma giymemişti.

1985 doğumlu forvet daha önce Metz, Freiburg, Newcastle United, Luneng, Alanyaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giymişti.

ADANA DEMİRSPOR REMY'Yİ TRANSFER ETTİ

Süper Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor da Balotelli'nin yanına bir yıldızı daha ekledi. Mavi şimşekler, son olarak Rizespor forması giyen Remy'yi renklerine bağladı.

