Eski formuna geri döndü! Adriana Lima güzelliğiyle mest etti

Victoria's Secret'ın en iddialı modellerinden olan Adriana Lima üçüncü kez anne olduktan sonra aldığı kilolar ile gündem olmuştu. Ünlü model doğumdan sonra Katar’da podyuma çıkmıştı.

Eski formuna dönen Brezilyalı modelin kırmızı kıyafeti ile sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Adriana Lima’nın takipçileri, “Dünyanın en güzeli”, “Söze gerek yok”, “Sonsuza kadar bir efsanesin” yorumlarında bulundular.

Adriana Lima’nın beş yıl evli kaldığı Sırp basketbolcu Marko Jaric'le iki kızı bulunuyor. Üçüncü çocuğunun babası ise şimdiki sevgilisi yapımcı Andre Lemmers.



