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Eski formuna geri döndü! Adriana Lima güzelliğiyle mest etti

29.03.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima hamilelik sürecinde aldığı kilolar nedeniyle çok konuşulmuştu. Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren 41 yaşındaki Victoria’s Secret meleğinin son halini görenler çok şaşırdı. Eski formuna dönen Lima’nın fotoğrafına beğeni yağdı.

Eski formuna geri döndü! Adriana Lima güzelliğiyle mest etti

Victoria's Secret'ın en iddialı modellerinden olan Adriana Lima üçüncü kez anne olduktan sonra aldığı kilolar ile gündem olmuştu. Ünlü model doğumdan sonra Katar’da podyuma çıkmıştı.

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Eski formuna dönen Brezilyalı modelin kırmızı kıyafeti ile sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

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Adriana Lima’nın takipçileri, “Dünyanın en güzeli”, “Söze gerek yok”, “Sonsuza kadar bir efsanesin” yorumlarında bulundular.

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Adriana Lima’nın beş yıl evli kaldığı Sırp basketbolcu Marko Jaric'le iki kızı bulunuyor. Üçüncü çocuğunun babası ise şimdiki sevgilisi yapımcı Andre Lemmers.

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