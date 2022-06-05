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Eski futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi

05.06.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Fenerbahçe ve A Milli Takım eski oyuncusu Celil Sağır, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı. Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Fenerbahçe ve Samsunspor tarafından da Celil Sağır ile ilgili açıklama yapıldı.

Eski futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi

2000 - 2001 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve o sezon şampiyon olan takımın önemli bir parçası olan Celil Sağır, Samsunspor ve A Milli takımda görev almıştı. Ünlü futbolcu bugün Samsun’da kalp krizi geçirdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran futbolcu daha sonra anjio oldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Celil Sağır’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bir dönem futbol takımımızın formasını giyen Celil Sağır’ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyor bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SAMSUNSPOR: KULÜP TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ FUTBOLCULARINDAN...

Samsunspor'dan yapılan açıklamada ise, "Kulüp tarihimizin en önemli futbolcularından Celil Sağır'ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celil Sağır'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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kalp krizi Fenerbahçe Futbol Kulübü Samsunspor
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