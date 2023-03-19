Eski futbolcu Dani Alves'in hapishane günleri hiç de iyi gitmiyor! Brezilyalı isim açlık grevine başladı, hiçbir şey yemiyor...

Barcelona'nın eski yıldızı Dani Alves, 30 Aralık 2022 gecesinde bir diskoda 23 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verilen yıldız oyuncunun açlık grevine başladığı yazıldı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİLER

Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barcelona'da tutuklanmasının ardından, son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti. Futbolu bırakmaya karar veren Dani Alves'in buna şans tanımadan hapishaneye girmesinin ardından yeni olaylar gelişti.

CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYDU

39 yaşındaki Dani Alves'in gönderildiği hapishanede can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle yer değiştirmek istediği kaydedildi. 200 mahkumla birlikte aynı yerde kalan Dani Alves'in bu talebi onaylandı ve yeri değiştirildi.

Brezilyalı oyuncu 80 mahkumun bulunduğu, tek hücreli bir hapishaneye götürüldü.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Hayatı zindana dönen Dani Alves'e bir şok da eşinden geldi. Yaşanan taciz olayından sonra eşi Joana Sanz boşanmak istiyor ve bu talebi avukatına iletti. Bu talebin Dani Alves'e ulaşmasının ardından Brezilyalı oyuncu adeta yıkıldı ve cezaevinde açlık grevine başladı. Haberin detayında Alves, eşi Sanz'ın kararını öğrendiğinden beri hiçbir şey yemediği öğrenildi.

