Eski futbolcu Darko Kovacevic ayağından silahla vuruldu

Sırbistan futbolunun efsaneleri arasında yer alan Darko Kovacevic, Yunanistan'ın başkenti Atina'da silahlı saldırıya uğradı. Kovacevic'in ayağından vurulduğu belirtildi.
Yunanistan basınında yer alan haberlere göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar Kovacevic’e silahla ateş etti. Ayağından vurulan 46 yaşındaki futbol adamının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.
Saldırganların kimliğinin henüz tespit edilemediği de aktarıldı. Darko Kovacevic, futbolu 2009 yılında Olympiakos'ta bıraktıktan 1 yıl kadar sonra kırmızı-beyazlılarda 3 yıl boyunca sportif direktör olarak görev yapmıştı. 46 yaşındaki futbol adamı, kısa süre öncesine kadar Sırbistan Milli Takımı'nda da sportif direktör olarak görev yapıyordu.
Real Sociedad, Lazio ve Juventus takımlarında forma giyen ve Nihat Kahveci’nin Real Sociedad döneminden takım arkadaşı olan Darko Kovacevic’e yapılan saldırı ülkesi Sırbistanda’da büyük yankı buldu.
Ricardo Rodriguez'in menajerinden Fenerbahçe itirafı!
Cimbom'dan transfer bombası! Eski Fenerli...
Sampdoria'dan G.Saray'a flaş istek
Beşiktaş yeni golcüsünü İtalya'da buldu
Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması
Trabzonspor’da pilates topu eğlencesi
Ayew: "Fenerbahçe'ye dönüyorum"
Hatayspor ayrılığı resmen açıkladı
TFF 1. Lig ekibinde borç şoku!
FIFA'dan Türk takımına transfer yasağı
Messi'ye büyük şok
Lider Inter, Napoli'yi de devirdi
De Rossi'den tarihi karar
Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması
İlk yarının en iyisi Lewandowski
Türk teknik adam Almanya'yı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum