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Fenerbahçe'ye N'Golo Kante'den kötü haber!

Fenerbahçe, yıllık 15 milyon Euro maliyeti olan N'Golo Kante ile yollarını ayırmak istiyor ancak oyuncuya gelen düşük maaş teklifleri transferin önünü tıkıyor.

Fenerbahçe'ye N'Golo Kante'den kötü haber!
Emre Şen
N'Golo Kante

N'Golo Kante

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'dan kadroya katılan N'Golo Kante'nin Fenerbahçe serüveni beklenenden kısa sürebilir. Sarı-lacivertli yönetim, 35 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu ile yollarını ayırmak için kulüp arayışlarına başlasa da, süreç şu an için durma noktasına gelmiş durumda.

YÜKSEK MAAŞ EL YAKIYOR

Fenerbahçe ye N Golo Kante den kötü haber! 1

Sarı-lacivertli kulüpte yıllık maliyeti yaklaşık 15 milyon Euro seviyesini bulan deneyimli futbolcunun ayrılığının önündeki en büyük engel yüksek maaşı oldu. Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden Fransız yıldıza somut bir ilgi bulunmasına rağmen, şu ana kadar masaya getirilen tekliflerde önerilen rakamların Kante'nin mevcut kazancının ancak yarısı seviyesinde kaldığı öğrenildi.

YÖNETİM MALİ YÜKÜ HAFİFLETMEK İSTİYOR

Fenerbahçe ye N Golo Kante den kötü haber! 2

Fenerbahçe yönetimi, takım bütçesinde ciddi bir yer kaplayan bu devasa maaş yükünden kurtulmak ve yeni sezon planlamasında elini rahatlatmak amacıyla tecrübeli oyuncuyu elden çıkarmayı temel hedeflerinden biri olarak belirledi. Ancak oyuncunun geri adım atmadığı mali şartlar sebebiyle bu ayrılık operasyonunun yönetimi bir hayli zorlayacağı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe N'Golo Kante
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