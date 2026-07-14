Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması geldi!

Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya’da gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Serdal Adalı, transfer gündemine dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Adalı, özellikle son günlerde camiayı heyecanlandıran Liverpool’un Mısırlı süperstarı Muhammed Salah iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"KAYNAK YARATTIĞIMIZ İÇİN SALAH DEDİKODUSU ÇIKIYOR"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Liverpool ile yollarını ayıran 34 yaşındaki dünyaca ünlü sağ kanat oyuncusu Muhammed Salah’ın Beşiktaş’ın gündeminde olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sürekli yeni mali kaynaklar oluşturdukları için bu tür büyük iddiaların ortaya atıldığını ifade eden Adalı, durumu şu sözlerle özetledi:

"Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için."