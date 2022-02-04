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Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'nın paylaştıkları kan dondurdu: Sen bir canavarsın!

04.02.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özer Hurmacı, 2015'te hayatını birleştirdiği ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı için, 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Ancak ikili, geçtiğimiz aylarda bu karardan vazgeçti. Mihriban Hurmacı'nın bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı tarafından şiddet gördüğünü duyurdu. Bunun ardından tepkiler peş peşe geldi. İşte detaylar...

Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'nın paylaştıkları kan dondurdu: Sen bir canavarsın!

Mihriban Hurmacı'nın, eski futbolcu eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettikten sonraki anları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla bir kadına şiddet vakası daha patlak verdi. Kanlar içindeki yüzünü ve ellerini paylaşan Mihriban Hurmacı eşi için, "Sen bir canavarsın" ifadelerini kullandı. O görüntülerden sonra birçok kullanıcıdan tepkiler art arda geldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Mihriban Hurmacı, 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' diyerek kendisine boşanma davası açan eşi Özer Hurmacıya karşı boşanma davası açmıştı. Bu davada 30 milyon TL talep edilmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz aylarda boşanmaktan vazgeçmişti.

Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'nın paylaştıkları kan dondurdu:

Mihriban Hurmacı'nın sosyal medyada paylaştıkları kan dondurdu. Eski futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıklayan Mihriban Hurmacı şikayetçi oldu. Eşinin başka kadınlarla mesajlaştığını gördüğünü ve bu yüzden tartıştıklarını belirten Mihriban Hurmacı, "Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi.

"ARTIK YETER"

Vücudunda ve yüzündeki ağrıların olduğunu ifade eden Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın geçen aylarda yalan haber çıkarttığını belirterek, "Benim ailem Almanya'da yanımda kimse yok! Bu bile beni bu duruma sokuyor artık yeter! Kendisinin insanlara söylediği yalanlardan bıktı. Çocuklarına da bana da arabamı yakarım da vermem çocuklara bir kuruş para göndermem diyor. Geçen aylarda çıkardığı yalan haberi hiç söylemiyorum bile…" diye yazdı. İkili, 2015'te hayatını birleştirmişti.

Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'nın paylaştıkları kan dondurdu:

Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'nın paylaştıkları kan dondurdu:

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet
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