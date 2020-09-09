SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı

Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı

FUTBOL HABERLERİ  | 09.09.2020 18:10 | Son Güncelleme

Son olarak Bursaspor forması giyen ve geçen sezon yeşil sahalara veda eden Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin'le Çeşme'de objektiflere takıldı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Eski futbolcu, denizden çıkan eşini havluyla bekledi.

Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı

Eski futbolcu Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin'le Çeşme'de tatil yapıyor. Selçuk-Emel Şahin çifti, önceki gün The Of Beach Momo'da görüntülendi.Arkadaşlarıyla localarında zaman geçiren 39 yaşındaki futbolcu, ilerleyen saatlerde eşiyle denize girdi.

eski-futbolcu-selcuk-sahin-havluyla-esinin-13583763_2980_m

TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN GÖRÜNTÜLENDİ

Çiftin sudaki romantik ve eğlenceli anları ise objektife yansıdı. Ünlü futbolcu, görüntülendiğini fark edince eşini uyardı.Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı. Futbolcu, eşini havluya sardı. Emel Şahin, tüm önlemlere rağmen görüntülendi.

eski-futbolcu-selcuk-sahin-havluyla-esinin-13583763_3742_m

eski-futbolcu-selcuk-sahin-havluyla-esinin-13583763_4043_m

eski-futbolcu-selcuk-sahin-havluyla-esinin-13583763_8931_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Misli.com ile TFF arasında anlaşmaMisli.com ile TFF arasında anlaşma
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
Erol Bulut'tan ilk 11'e sürpriz isim
Erol Bulut'tan ilk 11'e sürpriz isim
Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Eski futbolcu silah kaçakçılığından tutuklandı
Eski futbolcu silah kaçakçılığından tutuklandı
Cenk Tosun'dan Fenerbahçe yanıtı
Cenk Tosun'dan Fenerbahçe yanıtı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı
Eşinin bikiniyle görüntülenmesini engelleyemedi...
Misli.com ile TFF arasında anlaşma
Misli.com ile TFF arasında anlaşma
Wanda Nara'ya Maxi Lopez'den çok sert bir eleştiri geldi
''Bu kadın çok bilinçsiz''
Şenol Güneş: Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu
'Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu'
Gaziantep ALG Spor'a transfer olan Survivor Aycan'dan flaş itiraflar!
Survivor Aycan'dan flaş itiraf: Gözlerim yaşarıyor!
Eski hakem Musa Eryılmaz’ın ismi spor tesisine verildi
Musa Eryılmaz’ın ismi spor tesisine verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.