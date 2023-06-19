Eski futbolcu Sercan Yıldırım ve eşi Nihan Yönel'den şok karar! 2 yıllık evlilikleri sona erdi

Eski milli futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım, iki yıl önce Nihan Yönel ile dünya evine girmişti. Çiftten üzücü bir haber geldi. Ayrılık kararı alan ikiliden Sercan Yıldırım, bu kararlarını Instagram hesabında duyurdu.

ÜNLÜ ÇİFTTEN ŞOK EDEN HABER

Futbolculuk kariyerinin yanında Survivor yarışması ile de tanınan Sercan Yıldırım, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile mutluluğa bir adım atarak evlenmişti.

Sosyal medyadan sık sık romantik pozlar paylaşan çift ayrılık kararı aldı.

BU SÖZLERLE DUYURDU

Haberi sosyal medya hesabında paylaşan Sercan Yıldırım,"Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim..." ifadelerine yer verdi.



