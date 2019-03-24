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Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Süren: Mustafa başkanın havayı sezmesi gerekiyordu

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Süren, "Bu aşamada Mustafa başkanın havayı sezmesi gerekiyordu. Ona göre hareket etmeliydi" dedi.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, yıllık olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz'in süreci iyi okuyamadığını söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu mali açıdan ibra edilirken, idari açıdan ibra kararı çıkmadı.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu aşamada Mustafa başkanın havayı sezmesi gerekiyordu. Ona göre hareket etmeliydi. Oylamanın yapılmasına ısrar etti. Yapıldı ve aleyhine tecelli etti. Şimdi bir seçim süreci olacak. Şampiyonluğa giderken yönetsel belirsizlik olacak. İnşallah Fatih hoca bundan etkilenmez." diye konuştu.

"TÜZÜĞÜMÜZ KANUNA AYKIRI BİR ŞEY YAPMIYOR"

Süren, 2011'de idari bakımdam ibra edilmemesinin ardından yargıda aklanan eski başkanlardan Adnan Polat ile ilgili Yargıtay kararının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Tüzüğümüz açık. Yargıtay'ın kararı genel anlamda bir karar. Yargıtay'a göre bir tane ibra vardır. 'İdari ve mali ibra beraber yapılır.' diyor. Kanun, 'Bunu ikiye bölemezsin.' demiyor. Tüzüğümüz kanuna aykırı bir şey yapmıyor. İbrayı kaldırmayıp, ikiye ayırıyor. Madde de 'Herhangi bir şekilde ibra edilmezse 30 gün içinde seçime gidilecektir' diyor."

Adnan Polat ile Mustafa Cengiz'in ibra edilmemeleri arasında benzerlik olup olmadığının sorulması üzerine Süren, "Tarihten ders almıyoruz galiba. Galatasaray açısından hoş değil" ifadelerini kullandı.

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