Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Bafetimbi Gomis, kulübü Al Hilal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Gomis, Al Hilal'de 80 maçta sahaya çıktı ve 63 gol, 13 asistlik performans sergiledi.Galatasaray ile 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fransız santrfor, sarı-kırmızılı takımda 42 maçta 32 gol atmış ve 6 asist yapmıştı.
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