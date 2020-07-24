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Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.07.2020 22:00 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, kulübü Al Hilal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Bafetimbi Gomis, kulübü Al Hilal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gomis, Al Hilal'de 80 maçta sahaya çıktı ve 63 gol, 13 asistlik performans sergiledi.Galatasaray ile 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fransız santrfor, sarı-kırmızılı takımda 42 maçta 32 gol atmış ve 6 asist yapmıştı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gomis gibi birini alabirmisiniz
o iş bitti iş işten geçti
gomis aldığı parayı sonuna kadar hak eden savaşçı ve golcü profesyonel adamdı, yönetim para hesabı yapıp hayatının hatasını yaptı. varsa daha iyisi yazında bilelim.
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