Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Bafetimbi Gomis, kulübü Al Hilal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gomis, Al Hilal'de 80 maçta sahaya çıktı ve 63 gol, 13 asistlik performans sergiledi.Galatasaray ile 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fransız santrfor, sarı-kırmızılı takımda 42 maçta 32 gol atmış ve 6 asist yapmıştı.