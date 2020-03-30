Eski Galatasaraylı Cesar Prates, Ronaldo'yu anlattı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Cesar Prates, Cristiano Ronaldo'yla forma giydiği dönemden anılarını anlattı.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı defans oyuncusu Cesar Prates, Sporting Lisbon günlerinden eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun futbola ilk başladığı dönemleri anlattı. Ronaldo'yu ilk dönemlerinden beri dikkatlice izlediğini belirten Prates, "Sporting'de forma giydiğimiz dönemde ben 26 Cristiano ise 16 yaşındaydı. Bazen oturup konuşuyor, ona akıl veriyordum." ifadelerini kullandı.
Ronaldo'ya oyun içerisinden taktikler verdiğini de belirten Brezilyalı eski defans oyuncusu, "Takımda iki frikik oyuncusu vardı; Ben ve Andre Cruz. Andre Cruz'un farklı bir tekniği vardı ve sol ayağını kullanıyordu. Ben ise Ronaldo gibi sağ ayağımı kullanıyordum. Ronaldo'ya antrenmanlarda frikik kullanırken vücudunu nasıl ayarlayacağı, kalecinin sol veya sağına vururken nasıl pozisyon alacağı, topa nasıl alttan vururken yön verebileceği gibi konularda ona akıl veriyordum." şeklinde konuşarak Sporting Lisbon'da forma giydiği dönemde Cristiano Ronaldo'nun mentorluğunu yaptığını anlattı.
Son olarak Cristiano Ronaldo'nun Sporting'de forma giydiği ilk dönemde zor zamanlar geçirdiğini de anlatan Prates, "İlk yılımda lig şampiyonluğu yaşamıştık ancak daha sonra teknik direktör değişti ve sadece Portekiz Kupası'nı kazanabildik. Ronaldo o zamanlar yedek kulübesindeydi ve yeni olgunlaşıyordu. Başarısız olduğumuz dönemden çok etkilenmişti ve kaybettiğimiz maçlarda çok ağlamıştı. Ancak biz ona her zaman destek olmak için yanında olduk." açıklamasında bulunarak Portekizli yıldıza desteğini belirtti.
1999 ile 2003 yılları arasında Sporting Lisbon forması giyen Cesar Prates, Portekiz ekibiyle 2 lig şampiyonluğu elde ettikten sonra, 2003 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu.
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