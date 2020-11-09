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Eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.11.2020 11:08 | Son Güncelleme

Brezilya Ligi ekibi Palmeiras'ta forma giyen ve daha önce Galatasaray'da da oynayan Felipe Melo, Vasco de Gama maçında büyük bir talihsizlik yaşadı. Yıldız orta sahanın müsabakada ayak bileği kırıldı.

Eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı

Şu an Brezilya Ligi ekibi Palmeiras'ta forma giyen ve daha önce Galatasaray'da da oynayan Felipe Melo, Vasco de Gama maçında büyük bir talihsizlik yaşadı..Galatasaray'ın eski futbolcusu yıldız oyuncunun müsabakada ayak bileği kırıldı. Palmeiras'ın deplasmanda Vasco da Gama'ya konuk olduğu mücadelede eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo bir ikili mücadelede talihsiz bir biçimde sakatlandı.

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Pozisyon sonrası acılar içinde yerde kalan 37. yaşındaki Melo sağlık görevlilerinin yardımıyla saha dışına çıkarken, vakit kaybetmeden ambulansla hastaneye kaldırıldı. 83. dakikasında Melo’nun sol ayak bileği, yere düşen rakibinin altında kalınca Brezilyalı futbolcu acı içerisinde yerde kaldı. Palmeiras forması giyen Galatasaraylı eski futbolcunun Felipe Melo’nun ayak bileği kırıldı. Vasco da Gama ve Palmeiras’ta forma giyen futbolcular sakatlık sonrası büyük bir üzüntü yaşadılar.

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