SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. ÖZET | Milan - Hellas Verona maç sonucu: 2-2

ÖZET | Milan - Hellas Verona maç sonucu: 2-2

İTALYA HABERLERİ  | 09.11.2020 08:30 | Son Güncelleme

Serie A'nın 7. haftasında lig lideri Milan, konuk ettiği Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı. 90+3. dakikada İbrahimovic'in kafa golüyle ev sahibi takım 1 puanı kurtardı. Bu sonuçla Serie A'daki yenilmezliğini sürdüren Milan, 17 puanla zirvedeki yerini korudu ancak 13 puanı olan Juventus ile farkı daha fazla açma şansını kullanamadı. 4 maçtır yenilmeyen Hellas Verona ise 12 puana yükseldi. Hafta içinde Milan, UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'e 3-0 yenilmişti. Yusuf Yazıcı maçta 3 gol atmıştı.

ÖZET | Milan - Hellas Verona maç sonucu: 2-2

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında lig lideri Milan, konuk ettiği Hellas Verona ile son dakikalarda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta, konuk ekip 6. dakikada Antonin Barak ile öne geçti: 0-1.

Hellas Verona, 19. dakikada Mattia Zaccagni ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Ev sahibi Milan, 27. dakikada Veronalı Giagiacomo Magnani'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. İlk yarı konuk Hellas Verona'nın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip beraberlik golü için yüklenirken, 65. dakikada penaltı atışı kazandı.

4200

Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, penaltı atışını gole çeviremedi. Milan'ın 89. dakikada Davide Calabria ile bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edilirken, 90+3. dakikada İbrahimovic kafa golüyle beraberlik golünü attı: 2-2. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu golle Milan, Hellas Verona karşısında mağlup olmaktan son dakikada kurtuldu ve yenilmezlik serisini sürdürdü. İki takım da birer puana razı oldu.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını 17'ye yükselterek lig liderliğini sürdürürken, Hellas Verona ise bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 12'ye çıkarttı ve 8. sırada yer aldı. Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11 başlarken, 87. dakikada yerini Jens Petter Hauge'ye bıraktı.

Hellas Verona kadrosundaki milli futbolcu Mert Çetin ise yedekler arasında başladığı maçın 73. dakikasında Magnani'nin yerine oyuna dahil oldu.

NAPOLİ'DEN DEPLASMANDA ÖNEMLİ GALİBİYET

Serie A'nın 7. haftası bugün gündüz bölümünde oynanan diğer 4 maçla tamamlandı.
Lazio, konuk ettiği Juventus ile 1-1 berabere kalırken, Roma deplasmanda Genoa'yı 3-1 yendi.
Torino ile Crotone golsüz berabere kalırken, Atalanta-Inter maçı da 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Ligin güçlü ekiplerinden Napoli ise Bologna deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek, haftayı karlı kapatan takımlardan oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Efsane isim koronavirüse yakalandıEfsane isim koronavirüse yakalandı
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Dibe vurdular...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Dibe vurdular...
Arda, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı!
Arda, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı!
Ronaldo'nun sevgilisi kılık değiştirip şov yaptı!
Ronaldo'nun sevgilisi kılık değiştirip şov yaptı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Galibiyeti soyunarak kutladı!
Galibiyeti soyunarak kutladı!
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Milan - Hellas Verona maç sonucu: 2-2
İbrahimovic Milan'ı kurtardı
Ve resmen açıklandı! Hakan Çalhanoğlu Milan'a imzayı atıyor
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
ÖZET | Ferencvaros - Juventus maç sonucu: 1-4
Morata ve Dybala iş birliği
Roma'nın eski takım kaptanı Totti, Kovid-19'a yakalandı
Efsane isim koronavirüse yakalandı
Lazio'dan mucize: +5 ve +8!
Muriqi 11'de başladı... Lazio, Torino'yu 4-3 yendi!
Cristiano Ronaldo döndü, Juventus kendini buldu!
Koronavirüsü atlattı, golünü de attı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.