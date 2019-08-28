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Eski Galatasaraylı futbolcu Dean Saunders'a hapis cezası

FUTBOL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

Galli eski futbolcu Dean Saunders, trafik kontrolünde alkolmetreye üflemeyi reddedince 10 hafta hapis cezası aldı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Dean Saunders'a hapis cezası

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Galli eski futbolcu Dean Saunders, trafik kontrolünde alkolmetreye üflemeyi reddedince 10 hafta hapis cezası aldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, 55 yaşındaki Dean Saunders, İngiltere'nin Chester kentinde alkollü araç kullanma şüphesiyle polisler tarafından durduruldu.

Polislerin, alkometreye üflemeyi reddeden Saunders'ı gözaltına aldığı belirtildi.Çıkarıldığı mahkemede Saunders'a, 10 hafta hapis ve ehliyetine 30 ay el konulması cezası verildiği duyuruldu.

Kariyerinde Liverpool, Aston Villa, Galatasaray, Derby County, Benfica gibi takımlarda forma giyen Galli eski milli oyuncu, 2001'de emekli olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Dean Saunders sSpor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamlar ne güzel ceza uyguluyor. Bizde neden uygulanmıyor bilmiyorum. Park etme sorun, kırmızı ışıkta geçen, hız sınırlarına uymayan mı ararsın. Hepsi cezalar adam gibi uygulanmadığı için yürümüyor.
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