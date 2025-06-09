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Eski Galatasaraylı Hakim Ziyech, Süper Lig devine önerildi! Maaşında indirim yapmaya bile hazır...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra futbol hayatı istediği gibi ilerlemeyen Hakim Ziyech için Süper Lig iddiası gündeme geldi. Bonservisini elinde bulunduran Faslı oyuncunun menajeri, Faslı yıldızı Süper Lig devine önerdi ve beklemeye geçti.

Eski Galatasaraylı Hakim Ziyech, Süper Lig devine önerildi! Maaşında indirim yapmaya bile hazır...
Emre Şen

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Duhail'e giden Hakim Ziyech, Katar'da istediği başarıyı yakalayamamış ve kulüpten ayrılmıştı. Bonservisini elinde bulunduran Ziyech, Süper Lig'e dönme hazırlığına başladı.

SÜPER LİG DEVİNE ÖNERİLDİ

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Menajeri tarafından Trabzonspor'a önerilen Hakim Ziyech, Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor. Yeniden rekabet ortamına girmek isteyen Faslı oyuncu, Trabzonspor'a imza atabilmek için maaşında indirim yapmaya hazır.

FATİH TEKKE'NİN CEVABI ETKİLİ OLACAK

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Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin vereceği karara göre Hakim Ziyech resmi imzayı atacak. Katar macerası 6 ay süren 32 yaşındaki yıldız, Türkiye opsiyonunu ciddi şekilde düşünüyor.

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