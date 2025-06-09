Eski Galatasaraylı Hakim Ziyech, Süper Lig devine önerildi! Maaşında indirim yapmaya bile hazır...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Duhail'e giden Hakim Ziyech, Katar'da istediği başarıyı yakalayamamış ve kulüpten ayrılmıştı. Bonservisini elinde bulunduran Ziyech, Süper Lig'e dönme hazırlığına başladı.
Menajeri tarafından Trabzonspor'a önerilen Hakim Ziyech, Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor. Yeniden rekabet ortamına girmek isteyen Faslı oyuncu, Trabzonspor'a imza atabilmek için maaşında indirim yapmaya hazır.
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin vereceği karara göre Hakim Ziyech resmi imzayı atacak. Katar macerası 6 ay süren 32 yaşındaki yıldız, Türkiye opsiyonunu ciddi şekilde düşünüyor.
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