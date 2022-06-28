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Eski Galatasaraylı Muğdat Çelik futbolu bıraktı!

28.06.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Daha önce Galatasaray, Kayserispor, Gaziantep FK gibi takımların formasını giyen Muğdat Çelik 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da futbolu bıraktı. İşte detaylar...

Eski Galatasaraylı Muğdat Çelik futbolu bıraktı!
Muğdat Çelik

Muğdat Çelik

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Yukatel Denizlispor
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı. Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen forvet, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşadı.

Yeşil-siyahlı yönetim Muğdat'la ilgili, "Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" mesajını yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Denizlispor
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