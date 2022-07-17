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Eski Galatasaraylı yıldız ve eşinden sahilde dans şov! 41 kere ‘Maşallah’ dedirtti

17.07.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını terletmiş olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, eşi Müge Uzun Zan ile birlikte yaptığı tatilde sahilde dans etti. Danslarını kayda alan çiftin şovu sosyal medyada yer aldı. Gökhan Zan'ın Instagram paylaşımının altına takipçilerden çifti öven yorumlar geldi.

Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymiş olan ve son olarak Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen Gökhan Zan, sezonun sona ermesiyle birlikte eşi Müge Uzun Zan ile tatile çıktı.

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Kariyerinde 3 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun Zan, tatil için bulundukları yerde eğlenceli vakit geçirdi.

Gökhan Zan, eşi Müge Uzun Zan ile birlikte çıktıkları tatilde sahilde dans etti. Danslarını kayda alan çiftin şovu sosyal medyada yer aldı.

Gökhan Zan'ın Instagram paylaşımının altına takipçilerden, "41 kere maşallah" gibi çifti öven yorumlar geldi.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray gökhan zan
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