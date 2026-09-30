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Real Madrid'de Arda Güler yine başardı! Büyük gurur

Real Madrid'de sezonun ilk bölümünde gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, Eylül ayını önemli bir ödülle tamamladı. Milli futbolcu, İspanyol devinde ayın oyuncusu seçildi.

Real Madrid'de Arda Güler yine başardı! Büyük gurur
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid formasıyla bu sezon daha fazla sorumluluk üstlenen Arda Güler, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yıldız, Eylül ayında ortaya koyduğu başarılı görüntünün ardından kulüp tarafından ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

ARDA GÜLER'E AYIN OYUNCUSU ÖDÜLÜ

Real Madrid de Arda Güler yine başardı! Büyük gurur 1

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sezon başındaki performansını önemli bir bireysel ödülle taçlandırdı.

Milli futbolcunun, İspanyol devinde Eylül ayının oyuncusu seçildiği belirtildi. Arda'nın özellikle sezonun ilk bölümünde aldığı süreleri etkili kullanması ve hücumdaki katkısı ödülde belirleyici oldu.

7 MAÇTA 4 SKOR KATKISI

Real Madrid de Arda Güler yine başardı! Büyük gurur 2

Arda Güler, sezon başından bu yana Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda etkili bir görüntü sergiledi.

Genç yıldız, Eylül ayında oynadığı karşılaşmalarda 7 maçta 1 gol ve 3 asist üreterek takımının hücum organizasyonlarında önemli rol üstlendi.

MİLLİ TAKIMDA DA DİKKAT ÇEKTİ

Real Madrid de Arda Güler yine başardı! Büyük gurur 3

Arda Güler, kulüp performansının yanı sıra A Milli Takım'da da sergilediği futbolla beğeni topladı.

Milli futbolcu, Fransa ve İtalya karşılaşmalarındaki performansıyla öne çıkarken, taraftarların da beğenisini kazandı. Arda'nın yükselen formu, Real Madrid'deki sezonuna dair beklentileri de artırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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