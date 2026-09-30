Konyaspor-Filistin maçında dikkat çeken an! Karşılaşma 89.59'da bitirildi

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk karşılaşması, 89 dakika 59 saniye oynanmasının ardından sonlandırıldı. Statta yapılan anonsta, "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MAÇ 89.59'DA DURDURULDU

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan Konyaspor-Filistin dostluk maçında karşılaşmanın son bölümünde dikkat çeken bir uygulamaya imza atıldı.

Skorun 2-2 olduğu mücadele, 89 dakika 59 saniyede durduruldu. Ardından stadyumda, "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" anonsu yapıldı.

Bu anın ardından karşılaşma tamamlanmadı.

10.14'TE OYUN DURDU, IŞIKLAR SÖNDÜ

⏱️ 10:14'te oyun durduruldu, stat ışıkları söndürüldü.



➡️ İsrail'in öldürdüğü 1014 Filistinli sporcu, Konya'daki maçta anıldı. pic.twitter.com/VqHaET6FZz — AA SPOR (@aa_spor) September 30, 2026

Karşılaşmada ayrıca saat 10.14'ü gösterdiğinde oyun durduruldu ve stat ışıkları kapatıldı.

Etkinlik kapsamında, Filistin'deki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden sporculara dikkat çekilirken, maçta 1.014 Filistinli sporcunun anıldığı belirtildi.

ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA OYUNCAKLAR ATILDI

🇵🇸 Filistinli çocuklar için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'na sahaya oyuncaklar atıldı. pic.twitter.com/F7HdjFUs1m — AA SPOR (@aa_spor) September 30, 2026

Karşılaşmada Filistinli çocuklara yönelik de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Tribünlerde bulunan taraftarlar, Filistinli çocuklara ulaştırılması amacıyla sahaya oyuncaklar attı. Konyasporlu bazı minik taraftarlar ise Filistinli futbolcularla fotoğraf çektirebilmek için telefonlarını sahaya gönderdi.

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk karşılaşması, bu anlamlı etkinliklerle birlikte futbolun ötesinde mesajların öne çıktığı bir organizasyona dönüştü.