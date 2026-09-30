SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor

Konyaspor-Filistin maçında dikkat çeken an! Karşılaşma 89.59'da bitirildi

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı'nın karşı karşıya geldiği dostluk maçında futbolun ötesinde anlam taşıyan dikkat çekici bir an yaşandı. 2-2 devam eden mücadele, saat 89.59'u gösterdiğinde durdurulurken stadyumda yapılan anonsla karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu.

Konyaspor-Filistin maçında dikkat çeken an! Karşılaşma 89.59'da bitirildi
Burak Kavuncu

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk karşılaşması, 89 dakika 59 saniye oynanmasının ardından sonlandırıldı. Statta yapılan anonsta, "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MAÇ 89.59'DA DURDURULDU

Konyaspor-Filistin maçında dikkat çeken an! Karşılaşma 89.59 da bitirildi 1

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan Konyaspor-Filistin dostluk maçında karşılaşmanın son bölümünde dikkat çeken bir uygulamaya imza atıldı.

Skorun 2-2 olduğu mücadele, 89 dakika 59 saniyede durduruldu. Ardından stadyumda, "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" anonsu yapıldı.

Bu anın ardından karşılaşma tamamlanmadı.

10.14'TE OYUN DURDU, IŞIKLAR SÖNDÜ

Karşılaşmada ayrıca saat 10.14'ü gösterdiğinde oyun durduruldu ve stat ışıkları kapatıldı.

Etkinlik kapsamında, Filistin'deki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden sporculara dikkat çekilirken, maçta 1.014 Filistinli sporcunun anıldığı belirtildi.

ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA OYUNCAKLAR ATILDI

Karşılaşmada Filistinli çocuklara yönelik de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Tribünlerde bulunan taraftarlar, Filistinli çocuklara ulaştırılması amacıyla sahaya oyuncaklar attı. Konyasporlu bazı minik taraftarlar ise Filistinli futbolcularla fotoğraf çektirebilmek için telefonlarını sahaya gönderdi.

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk karşılaşması, bu anlamlı etkinliklerle birlikte futbolun ötesinde mesajların öne çıktığı bir organizasyona dönüştü.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiasıİşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası
Real Madrid'de Arda Güler yine başardı! Büyük gururReal Madrid'de Arda Güler yine başardı! Büyük gurur
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Filistin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.