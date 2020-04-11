Eski hakem İlyas Ayan, yaşamını yitirdi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Sergen Yalçın'dan transfer sürprizi
Mourinho forvetini arıyor
Yıldız futbolcu F.Bahçe'ye transfer oluyor
Falcao ayrılırsa yerine o isim gelecek...
Talisca'dan geri dönüş sinyali!
Arda Turan sözünü tuttu!
Takım arkadaşlarını bilmeye çalıştılar
John Terry de top sektirme akımına katıldı
Zidane'dan anlamlı davranış
Rüştü Reçber'den sigara itirafı
İtalyan devi Sörloth'un peşinde!
Ibrahimovic o takımla antrenmanlara çıktı!
Milli futbolcu karantinada
Ronaldo sevgilisi ile antrenman yaptı
Alman ekibi transferi resmen duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum