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Eski hakem İlyas Ayan, yaşamını yitirdi

FUTBOL HABERLERİ  | 11.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Eski hakem İlyas Ayan, yaşamını yitirdi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İlyas Ayan Türkiye Futbol Federasyonu tff

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