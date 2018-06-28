Eski hakem Murat Türker bıçakla yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada eski futbol hakemi Murat Türker bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir sitede yöneticilik yapan H.G. (54) ile site sakini Murat Türker (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Belinden bıçaklanan Türker, 112 Acil Servis ekibince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli H.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Türker'in eski futbol hakemi olduğu öğrenildi.

