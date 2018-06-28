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Eski hakem Murat Türker bıçakla yaralandı

FUTBOL HABERLERİ  | 28.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

Eski futbol hakemi Murat Türker, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle yaralandı. Murat Türker hastaneye kaldırılırken bir şüpheli gözaltına alındı.

Eski hakem Murat Türker bıçakla yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada eski futbol hakemi Murat Türker bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir sitede yöneticilik yapan H.G. (54) ile site sakini Murat Türker (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Belinden bıçaklanan Türker, 112 Acil Servis ekibince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli H.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Türker'in eski futbol hakemi olduğu öğrenildi.

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Murat Türker hakem

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