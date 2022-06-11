Eski Hepsi grubu üyelerinden Eren Bakıcı anne mi oldu? Eren Bakıcı evlendi mi?

2000'li yıllarda çokça konuşulan gruplardan olan Hepsi grubu üyeleri, şimdilerde kişisel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Uzun bir süre Hepsi grubunda bulunan ve grubun dağılmasının ardından gözlerden uzak bir hayat süren Eren Bakıcı, bu esnada kendisine yeni bir hayat kurdu.

EREN BAKICI ANNE Mİ OLDU?

Bakıcı'nın geçtiğimiz haftalarda, evlenip Bursa'ya yerleştiği ortaya çıktı. Ayrıca grubun eski üyelerinden Eren Bakıcı'nın anne olduğu da öğrenildi. Cemre Kemer'in yaptığı paylaşımla ortaya çıkan gelişmeye göre Bakıcı'nın 7 aylık bir bebeği bulunmakta. Eren Bakıcı da, bebeğiyle ilgili bir fotoğraf paylaşımında bulundu.

ÇOCUĞUNUN İSMİNİ 'TAYGA' KOYDU

Ünlü ismin bebeğine Tayga adını koyduğu öğrenildi. Bakıcı, koyduğu isimle sosyal medyada dikkat çekti.

Tayga'nın anlamı takipçiler tarafından sorgulanırken Tayga adının Türk-Moğol Mitolojisi ile ilgili bir isim olduğu öğrenildi.



