Eski hocası Christoph Freund: Haaland'ın gideceği yer Liverpool

Norveçli futbolcu, Ocak ayında transfer olduğu Borussia Dortmund'da çıktığı 27 resmi müsabakada topu 24 kez ağlarla buluşturmayı başardı.
Freund, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Haaland'ın en nihayetinde gideceği yer Liverpool. O, dünyadaki herhangi bir kulüpte forma giyebilir. Zihniyeti, iradesi ve öz güveniyle önümüzdeki on yıl boyunca Avrupa futboluna damga vurabilir. Dortmund, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Ancak birkaç tane daha iyi takım var ve bir noktada gideceği yerler orası" ifadelerini kullandı.
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