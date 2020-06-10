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Eski hükümlülere kendi iş yerlerinin sahibi olma fırsatı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 10.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen, engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işlerini kurmalarına yönelik proje başvuruları başladı.Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerinin sahibi olmasını sağlayacak proje başvuruları Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından alınmaya başlandı.

Eski hükümlülere kendi iş yerlerinin sahibi olma fırsatı

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen, engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işlerini kurmalarına yönelik proje başvuruları başladı.
Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerinin sahibi olmasını sağlayacak proje başvuruları Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından alınmaya başlandı. Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında engelli ve eski hükümlüler kendi işlerini kurmaları durumunda, engellilere 65 Bin liraya kadar, eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar kendi iş yerlerini açmaları halinde destek verileceği belirtildi. Ayrıca, proje kapsamında, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması, korumalı iş yeri desteğine yönelik projeler ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriliyor.
Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya yaptığı açıklamada; “Temel görevlerimizden bir tanesi engelli ve eski hükümlülerin istihdam edilebilirliklerini artırıp, kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak. Daha fazla engelli ve eski hükümlünün istihdamını sağlamamızı amaçlayan proje başvurularımız başlamıştır" dedi.

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