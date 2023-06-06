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Eski İçişleri Bakanı Çetiner'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

06.06.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldırıldığı hastanede 101 yaşında hayatını kaybeden eski içişleri bakanlarından emekli korgeneral Selahattin Çetiner, son yolculuğuna uğurlandı.

Büyük Selimiye Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde merhumun eşi Meral ve oğlu Atıf Çetiner ile kızı Ümit Dinçel taziyeleri kabul etti.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri'nin yanı sıra ailesi ve arkadaşlarının katıldığı törende, Çetiner için dua edildi ve helallik istendi.

Cenaze namazının ardından Çetiner'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Top arabasının arkasından yapılan ihtiram yürüyüşü sırasında askeri bando tarafından Itri'nin "Segah Tekbiri" çalındı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülen Çetiner'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.

Selahattin Çetiner, 12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan hükümette içişleri bakanlığı görevini üstlenmişti.

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