Eski İngiliz yıldız futbolcu Bobby Charlton'a demans teşhisi kondu

Eşi Norma tarafından İngiliz basınına yapılan açıklamada, 83 yaşındaki eski yıldız futbolcuya demans teşhisi konulduğu belirtildi.
İngiltere Milli Takımı ile 1966'da FIFA Dünya Kupası kaldıran Bobby Charlton, futbol kariyerinin 17 senesi boyunca Manchester United forması giymişti.
United formasıyla 758 karşılaşmada 249 gole imza atan Charlton, bu dönemde 3 lig, birer Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve İngiltere Kupası kaldırdı.
1966 yılında ''Altın Top'' (Ballon d'Or) ödülüne layık görülen Bobby Charlton'ın ağabeyi Jack de demansa yakalanmış ve 11 Temmuz'da 85 yaşındayken vefat etmişti.
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