YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Eski İzmir Milletvekili Ahmet Süter son yolculuğuna uğurlandı

Eski İzmir Milletvekili Ahmet Süter son yolculuğuna uğurlandı

14.06.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İzmir Milletvekili Ahmet Süter son yolculuğuna uğurlandı

Eski İzmir Milletvekili Ahmet Süter son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - İzmir'den 17. dönem milletvekilliği yapan Ahmet Süter, 96 yaşında vefat etti.

Bergama ilçesi Maltepe Mahallesindeki evinde hayatını kaybeden Süter için, Yeni Cami'de cenaze namazı kılındı.

1973-1977 yılları arasında Bergama Belediye Başkanlığı da yapan Ahmet Süter'in, cenazesi daha sonra Belediye Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Süter'in ailesi ve yakınları, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldüİzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:17
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.