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Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e tazminat cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.11.2020 21:21 | Son Güncelleme

Sirmen, İzmit Doğalgaz projesi kapsamında konsorsiyuma haksız yere para ödediği gerekçesiyle 13 milyon 658 bin 772 lira tazminata çarptırıldı

KOCAELİ (AA) - Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e, İzmit Doğalgaz projesi kapsamında yüklenici konsorsiyuma haksız yere para ödediği gerekçesiyle 13 milyon 658 bin 772 lira tazminat cezası verildi.

Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin avukatları ile haklarında şikayet bulunan 16 şüphelinin avukatları katıldı.

Davalı müvekkillerinin savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, araştırılacak veya incelenecek bir husus kalmadığını bildirdi.

Davanın Sefa Sirmen bakımından kabulüne ve diğer 15 şüpheli bakamından reddine karar veren mahkeme, İzmit Doğalgaz projesi kapsamında haksız yere konsorsiyuma para ödediği gerekçesiyle 13 milyon 658 bin 772 liranın dava tarihi olan 7 Nisan 2006 tarihinden itibaren yasal faiziyIe beraber davalıdan alınıp davacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine verilmesine karar verdi.

Sefa Sirmen, 1994-2002 yılları arasında İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

Belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde "zimmet" suçunu işlediği iddiasıyla 2016'da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, Yargıtay tarafından cezasının onanmasının ardından cezaevine konulmuş, 2017'de tahliye edilmişti.

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