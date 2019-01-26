Eski kaleci Göksel Gencer son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor, Beşiktaş, Manisaspor, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Yimpaş Yozgatspor gibi takımlarda kalecilik yapan, ayrıca ümit milli takımının da bir dönem kalesini koruyan Göksel Gencer, Muğdat Camisi'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine spor camiasından birçok isim katılırken, Göksel'le aynı formayı giyen ve daha sonra teknik direktörü olan Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da katıldı.

Cenaze namazı öncesi tabutun başına giderek dua okuyan Sağlam, tabutu severek duygulandı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlam, Göksel'in ölüm haberiyle çok üzüldüğünü kaydederek, "Göksel Samsun'da hem benim takım arkadaşımdı hem de antrenörlüğe başladığım ilk senemde sporcumdu. O yüzden tarifi anlatılmayacak acı, duygular yaşıyorum. Bir defa sporculuğunun yanında çok düzgün bir insandı. Her zaman ılımlı, uyumlu, bir sıkıntı olduğunda hep alttan alan, arayı bulan çok düzgün bir insandı. Çok erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah hepimize sabırlar versin. İnşallah mekanı cennet olur. Çok erken yaşta kaybetmek bizi daha fazla üzdü ama takdiriilahi, yapacak bir şey yok. Tek yapmamız gereken artık dua etmek. Mekanı cennet olsun" dedi.