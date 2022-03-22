YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Eski kız arkadaşının pencereden düşerek yaralanmasına neden olan sanığa 12,5 yıl hapis

Eski kız arkadaşının pencereden düşerek yaralanmasına neden olan sanığa 12,5 yıl hapis

22.03.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski kız arkadaşının pencereden düşerek yaralanmasına neden olan sanığa 12,5 yıl hapis

Antalya'da eski kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşerek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.S.D, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Müşteki Safiye Nur G. ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.S.D'ye Safiye Nur G'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 2 yıl 6 hapis cezası verdi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart 2021'de hemşire Safiye Nur G. (24) ile eski erkek arkadaşı A.S.D (32) arasında tartışma çıkmış, bu sırada ikinci kattaki dairenin penceresinden otomobilin üzerine düşen kadın, vücudundaki kırıklar nedeniyle hastanede tedavi görmüştü.

Tutuklanan sanık A.S.D, Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanırken dosya görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındıUkraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındı
Konya'da bir mahallenin 500 metre yakınında iki obruk birden oluştuKonya'da bir mahallenin 500 metre yakınında iki obruk birden oluştu
Ordu'da müşterisi tarafından silahla vurulan taksici ağır yaralandıOrdu'da müşterisi tarafından silahla vurulan taksici ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 22 Mart Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:52
Öğle
13:09
İkindi
16:36
Akşam
19:17
Yatsı
20:32
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sakın bunu yapmayın! Doğal antibiyotik bakteri yuvasına dönüşür

Sakın bunu yapmayın! Doğal antibiyotik bakteri yuvasına dönüşür

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.