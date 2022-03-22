Eski kız arkadaşının pencereden düşerek yaralanmasına neden olan sanığa 12,5 yıl hapis

Antalya'da eski kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşerek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.S.D, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Müşteki Safiye Nur G. ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.S.D'ye Safiye Nur G'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 2 yıl 6 hapis cezası verdi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart 2021'de hemşire Safiye Nur G. (24) ile eski erkek arkadaşı A.S.D (32) arasında tartışma çıkmış, bu sırada ikinci kattaki dairenin penceresinden otomobilin üzerine düşen kadın, vücudundaki kırıklar nedeniyle hastanede tedavi görmüştü.

Tutuklanan sanık A.S.D, Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanırken dosya görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

