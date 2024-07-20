Eski kocası 'eskortluk yapıyordun' deyince dayanamadı! Damla Ersubaşı ile eski eşi Mustafa Can Keser yine birbirine girdi

MYNET-Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, şiddet gördüğünü iddia ettiği Mustafa Can Keser ile boşanmıştı. İkili, bir süre sonra sürpriz şekilde yeniden barışmıştı.

Darp edildiğini öne süren ve tekrar ayrılık kararı alan Ersubaşı, eski eşiyle mahkemelik oldu. Mustafa Can Keser'in, Damla Ersubaşı'na velayet davası açtığı ve "Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum' ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Olayların üzerine kızlarının velayeti Keser'e geçince, ünlü oyuncu uyuşturucu kullanmadığını kanıtlayan bir rapor yayınlamış ve o videonun eski olduğunu söylemişti.

AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Eski eşler arasındaki olaylar yeniden alevlendi. Damla Ersubaşı Kıbrıs'a tatile gidip kızlarını babasına bırakmayınca Mustafa Can Keser bu duruma çok sinirlendi ve eski karısı hakkında ağza alınmayacak açıklamalarda bulundu.

VİDEOLU YANIT VERDİ

Önce anneliği hakkında sözler söyleyen Keser Ersubaşı'na 'seni tanıdığımda eskortluk yapıyordun' deyince ünlü oyuncu dayanamadı ve bir video çekerek yanıt verdi.

SERT ÇIKTI

Ersubaşı ise; 'eğer ben öyle biri olsaydım neden benimle evlendin? Sen çok namuslu ve ahlaklısın ya neden aldın? Ben o olsaydım emin ol aracıya ihtiyacım olmazdı onu da tek başıma yapardım. Sen önce bakıyorum dediğin çocuklarının ödemediğin nafakasını ver' diyerek sert çıktı.