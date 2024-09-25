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Eski manken Deniz Akkaya'nın acı günü! Kaptan babasını kaybetti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.09.2024 19:03
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Deniz Akkaya babasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Ünlü mankenin kaptan olduğu bilinen babası Muzaffer Akkaya hayata gözlerini yumdu.

Eski manken Deniz Akkaya'nın acı günü! Kaptan babasını kaybetti

Eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini söylemesiyle gündemde yer almıştı. Deniz Akkaya baba acısıyla sarsıldı. Akkaya'nın babası Kaptan Muzaffer Akkaya vefat etti.

ÜNLÜ MANKENİN ACI GÜNÜ

Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) 1969 Güverte mezunu, Deniz Nakliyat eski Genel Müdürü Muzaffer Akkaya’nın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Akkaya’nın cenazesinin 27 Eylül 2024 Cuma günü, öğle namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camisinden son yolculuğuna uğurlanacak.

Deniz Akkaya 11 Mayıs 2019 tarihinde de annesi Dinemis Akkaya'yı kaybetmişti.

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Deniz Akkaya
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