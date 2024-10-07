Eski MasterChef Eda'nın Ayşe'yle ilgili iddiası kafa karıştırdı! 'Kendinizi yırtsanız da...'

Aştığı zorluklar ve hayat hikayesiyle MasterChef Türkiye'nin öne çıkan yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. Yemeği en kötü tabak seçilen Ayşe'nin vedası bir yandan destekçilerini üzerken diğer yandan da öfkeye ve tartışmaya neden oldu.

Eleme potasında olan Şirin'in Ezgi'ye alışveriş listesi vermesi ve Ezgi'nin yönlendirme yapması yarışmacıları ve seyircileri öfkelendirdi. Mehmet Yalçınkaya da yarışmacıların itirazını duyunca yarışmayı durdurdu. Kaan'ın "Haktan hukuktan bahsetmeyin" diyerek tepki gösterdiği olayla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

"AYŞE'YE HAKSIZLIK YAPILDI"

Yarışma sonucunda ise Ayşe'nin tabağı en kötü tabak seçildi ve haftalardır mücadele ettiği MasterChef'e veda etti. Sosyal medyada da Ayşe'ye Şirin ve Ezgi'nin haksızlık yaptığını söyledi. Ayşe, sosyal medyanın desteğini aldı. Şirin ve Ezgi'ye ise eleştiri yağdı.

"KADINLAR AYŞE'Yİ GÖNDERMEK İÇİN ORGANİZE OLDU"

Eski MasterChef yarışmacısı Eda da Ayşe'nin elenmesinin ardından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Yarışmadaki kadınların Ayşe'yi göndermek için organize olduklarını iddia eden Eda, "Ayşe en yakın arkadaşın seni çakalların önüne attı. Önce odandan ayrıldı yalnız bıraktı sonra onlarla birlikte oldu." dedi.

Eğlenceli videolarda dost gibi görünmelerin etkileşim için yapıldığını belirten Eda, "Siz kendinizi de yırtsanız halk tarafından sevilmeyen sevilmiyor. Ayşe değil buna engel sizin kötü kalbiniz" diyerek yarışmacılara tepki gösterdi.