Eski MHK görevlisi Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçında Galatasaray aleyhine verilen penaltı ve Mustafa Muhammed'in kırmızı kartı tartışmalara neden olurken VAR hakemi Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılı camianın hedefi oldu. Peki tartışılan pozisyonlarda VAR koltuğunda oturan Cüneyt Çakır, maçın hakemi Halil Umut Meler'i ekrana çağırmalı mıydı?

Geçmiş dönemde MHK'da kritik bir görevde bulunan ancak isminin açıklanmasını istemeyen eski bir yönetici bu pozisyonları değerlendirdi:

"UEFA EĞİTİM PAKETİ GÖNDERDİ"

"UEFA ocak ayında hakemlere bir eğitim paketi gönderdi. Bu eğitim paketinde video klipler üzerinden tartışmalı pozisyonlar yer alıyor. Örnek verilen her pozisyonun altında UEFA'nın pozisyonlarla ilgili kararları var. Bazı kararların altında da VAR müdahalesi gerekir gerekmez gibi notlarda yer alıyor. Elin yüze gelme konusu net olarak burada dile getirilmiş durumda. Gri pozisyonlar için hakem karar verir diyor. Bu tür pozisyonlarda VAR karışmaz ifadesi de net şekilde dile getiriliyor."

"ELİN DOĞAL POZİSYONU ÖNEMLİ"

"Penaltı pozisyonlarında elin doğal pozisyonu hakem yorumudur. VAR hakeminin bu pozisyonda müdahale etmemesi gerekiyor. Cüneyt Çakır denilen adam Şampiyonlar Ligi'nde kendini bu kadar yıpratacak karar alır mı? Geçmiş dönemlerde VAR'ın karışmaması gereken pozisyonlarda VAR devreye girdi. Yanlış verildi. Onlar da VAR'ı tartışma haline getirdi. Şimdi doğru yapılan da tartışılıyor."

(AKŞAM)

