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Eski MHK görevlisi Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

05.03.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Eski MHK görevlisi Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev almış, önemli bir isim MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki kararları yorumladı. Önemli açıklamalarda bulunan eski MHK görevlisi, "UEFA, Ocak 2021'de hakemlere bir eğitim paketi gönderdi. Gri pozisyonlar için 'VAR karışmaz, hakem karar verir' diyor. Ama geçmişte VAR bu pozisyonlara karıştı, yanlışlar yapıldı. O yüzden doğrular da tartışılıyor" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçında Galatasaray aleyhine verilen penaltı ve Mustafa Muhammed'in kırmızı kartı tartışmalara neden olurken VAR hakemi Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılı camianın hedefi oldu. Peki tartışılan pozisyonlarda VAR koltuğunda oturan Cüneyt Çakır, maçın hakemi Halil Umut Meler'i ekrana çağırmalı mıydı?

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Geçmiş dönemde MHK'da kritik bir görevde bulunan ancak isminin açıklanmasını istemeyen eski bir yönetici bu pozisyonları değerlendirdi:

"UEFA EĞİTİM PAKETİ GÖNDERDİ"

"UEFA ocak ayında hakemlere bir eğitim paketi gönderdi. Bu eğitim paketinde video klipler üzerinden tartışmalı pozisyonlar yer alıyor. Örnek verilen her pozisyonun altında UEFA'nın pozisyonlarla ilgili kararları var. Bazı kararların altında da VAR müdahalesi gerekir gerekmez gibi notlarda yer alıyor. Elin yüze gelme konusu net olarak burada dile getirilmiş durumda. Gri pozisyonlar için hakem karar verir diyor. Bu tür pozisyonlarda VAR karışmaz ifadesi de net şekilde dile getiriliyor."

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"ELİN DOĞAL POZİSYONU ÖNEMLİ"

"Penaltı pozisyonlarında elin doğal pozisyonu hakem yorumudur. VAR hakeminin bu pozisyonda müdahale etmemesi gerekiyor. Cüneyt Çakır denilen adam Şampiyonlar Ligi'nde kendini bu kadar yıpratacak karar alır mı? Geçmiş dönemlerde VAR'ın karışmaması gereken pozisyonlarda VAR devreye girdi. Yanlış verildi. Onlar da VAR'ı tartışma haline getirdi. Şimdi doğru yapılan da tartışılıyor."

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ALLAH topunuzun federasyondaki gs düşmanlarının hakemlerdeki gs hakkında haksız karar verenlerin müstehakkını versin 30 milyonun ahını alıyorsunuz elbet biri tutacak sizi bir gün
TS-FB maçındaki pozisyon kırmızı değil mordu,hakem görmedi VAR niçin çağırmadı ozaman yazıklar olsun
fener maçında da nizami penaltıyı var hakemi iptal ettirdi..hakemlere mutlaka çeki düzen verilmeli,tetikçilere kesin olarak bu milletin parası yedirilmemelidir.gördüğünü çalan hakemler artık yönetsin maçları..bu ülke bunu ve düzgün maç izemeyi hakediyor..

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