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Eski milletvekili Abdullah Özer, son yolculuğuna uğurlandı

09.05.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi 23. Dönem Bursa Milletvekili Abdullah Özer 73 yaşında hayatını kaybetti. Özer, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Eski milletvekili Abdullah Özer, son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa örgütü değerli bir ismi kaybetmenin acısını yaşıyor. Hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi 23. Dönem Bursa Milletvekili ve eski Bursa İl Başkanlarından Abdullah Özer, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde düzenlenen törende son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP PM Üyeleri ve Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP PM Üyesi ve eski milletvekili Hakkı Süha Okay, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP eski milletvekilleri Kemal Ekinci, İlhan Demiröz, Mehmet Küçükaşık, Ceyhun İrgil, CHP’nın Bursa eski İl Başkanları ile çok sayıda partili ve ailesi katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yaptığı konuşmada çok değerli bir ismi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Başkan Erdem, “Onu her daim anacağız. Abdullah Özer’in Bursa’ya yaptıklarını, partimiz ve demokrasi için gösterdiği çabaları unutmayacağız. Sevenlerinin başı sağ olsun, ailesine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Törene katılan çok sayıda partili de duygularını paylaştı. CHP Bursa Milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, eski il başkanları ve eski Bursa milletvekilleri Abdullah Özer ile hatıralarına değinerek, üzüntülerini dile getirdi. Tören yapılan dua ile sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi 23. Dönem Bursa Milletvekili Abdullah Özer, FSM Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.

ABDULLAH ÖZER KİMDİR?

Abdullah Özer, 1 Ocak 1950’de Balıkesir Dursunbey’de doğdu. Babasının adı Avni, annesinin adı Hacer’dir. Ekonomist ve sanayici; İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni tamamladı. Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisidir. Serbest ticaret ve inşaat işleriyle uğraştı. YPS AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi 23. Dönem Bursa Milletvekililiği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Özer, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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