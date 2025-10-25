SPOR

Eski milli futbolcu Serkan Balcı'dan Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav'a canlı yayında çok sert sözler! "Şerefsiz oğlu şerefsiz"

Fenerbahçe-Stuttgart maçının ardından İsmail Yüksek ve Deniz Undav arasında yaşanan gerginliğe dair konuşan eski milli futbolcu Serkan Balcı, Undav'a karşı sert ifadeler kullanırken Hakkari Barosu Balcı'nın bu sözleri için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Alman ekibi Suttgart'ı, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

İSMAİL YÜKSEK VE DENİZ UNDAV TARTIŞMIŞTI

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında İsmail Yüksek ile Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav arasında tartışma çıktı. Alman futbolcu eliyle, İsmail Yüksek'e sus işaretinde bulundu. Bunun üzerine İsmail Yüksek ise eliyle skoru işaret etti.

SERKAN BALCI'DAN SERT İFADELER

Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili konuşan eski milli futbolcu Serkan Balcı da Deniz Undav hakkında sert ifadeler kullandı.

"KENDİNE GEL LAN ŞEREFSİZ"

Maç sonrasında Serkan Balcı, Deniz Undav'a "Sen futbolcusun lan Deniz. Kendine gel lan şerefsiz. Şerefsizsin oğlum sen, şerefin varsa gelmeseydin lan buraya. Ağzını burnunu kırmadıklarına dua et sen. Şerefsiz oğlu şerefsiz…" demişti.

HAKKARİ BAROSU'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Hakkari Barosu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak hem Serkan Balcı hem de bazı sosyal medya kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na başvuru yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hakkari Barosu olarak; Kürt futbolcu Deniz Undav'a yönelik hakaret içerikli açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Serkan Balcı ile yine hakaret ve nefret dili içeren söylemlerde bulunan diğer yorumcular ve Twitter kullanıcıları hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
