Volkan Demirel'den muhabire olay yanıt: "Sana özel telefon mu açacaktım?"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel dönemi sona ererken, ayrılığın yankıları basın toplantısında patlak verdi. Başarılı teknik adamın istifa süreci ve bu kararın duyulma şekli, Ankara yerel basını ile Demirel arasında iplerin gerilmesine neden oldu. Basın toplantısında bir muhabirin sorusu, ortamı bir anda alevlendirdi.

"NEDEN İSTANBUL BASININDAN ÖĞRENDİK?"

Toplantıda söz alan bir Gençlerbirliği muhabiri, istifa haberinin Ankara basını yerine önce İstanbul medyasında yer almasına sitem etti. Muhabir, Volkan Demirel'e doğrudan yönelerek, "İstifa kararını biz neden İstanbul basınından öğrendik? Buradaki emekçiler dururken haber neden oraya sızdı?" minvalinde bir soru yöneltti. Bu soru üzerine salonda soğuk rüzgarlar esti.

VOLKAN DEMİREL: SANA ÖZEL TELEFON MU AÇACAKTIM?

Muhabirin bu sitem dolu sorusu karşısında sinirlendiği gözlenen Volkan Demirel, verdiği yanıtla tartışmaya son noktayı koydu. Kendine has üslubuyla bilinen Demirel, muhabirin sorusuna sert bir tonda karşılık vererek, "Sana özel telefon mu açacaktım?" ifadelerini kullandı.

Demirel'in bu çıkışı sonrası basın toplantısında tansiyon zirve yaparken, o anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, Volkan Demirel'in bu tavrı karşısında ikiye bölündü.