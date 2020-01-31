YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eski milli futbolcu Ümit Karan, Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi:

Eski milli futbolcu Ümit Karan, Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi:

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

"Yapılan hareket hazmedilemez. Bize yıllarca spor camiasında her milletin bayrağı ve marşı önünde saygılı olmamız öğretildi"

ESKİŞEHİR (AA) - Eski milli futbolcu Ümit Karan, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin "Yapılan hareket hazmedilemez. Bize yıllarca spor camiasında her milletin bayrağı ve marşı önünde saygılı olmamız öğretildi." dedi.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin bayrak hassasiyetini tüm dünyanın bildiğini belirterek, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Futbol oynadığı süre içinde her milletin bayrağına saygı duyarak sahada ter döktüğünü ifade eden Karan, şöyle konuştu:

"Yapılan hareket hazmedilemez. Bize yıllarca spor camiasında her milletin bayrağı ve marşı önünde saygılı olmamız öğretildi. Bir marş okunduğunda, bir bayrak havaya kaldırıldığında biz sporcular hep saygılı olduk. Siyaset alanında böyle bir skandalın yaşanmış olması üzücü. Yunan birçok sporcu arkadaşım var. Eminim ki hepsi Türkiye'yi seviyor ve saygıları sonsuz. Bu yapılan hareket Lagos'un şahsi ayıbıdır."

Karan, ay-yıldızlı bayrağı yıllarca göğsünde gururla taşıdığının altını çizdi.

Bayrak yırtmanın çocukça bir hareket olduğunu dile getiren Karan, şunları kaydetti:

"O milletvekili, bir milleti temsil ediyor. Fakat o millet, onun gibi düşünüyor mu acaba? Depremler oluyor, dünya insanı oluyoruz. Yangınlar çıkıyor, dünya insanı oluyoruz. Kobe Bryant öldü, her milletten insan üzüntü duydu. Çin'de yaşananlar hepimizi derinden etkiliyor. Saygı, hürmet bizim genlerimizde var. Fakat biri bizim bayrağımıza el uzatırsa, onun da haddini bildirir bu aziz millet. Haddi aşmamak gerekir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayrak Futbol Tepki Türkiye Ümit Karan Yunanistan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Salih Kapusuz’un acı günü

Salih Kapusuz’un acı günü

AK Parti’den YSK Başkanı Akkaya’ya ziyaret

AK Parti’den YSK Başkanı Akkaya’ya ziyaret

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Büyükşehir sağlık ekibinden anında müdahale

Büyükşehir sağlık ekibinden anında müdahale

Eskişehir Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:16
İkindi
15:57
Akşam
18:22
Yatsı
19:42

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Aşık Eczanesi
Odunpazari
Su Eczanesi
Odunpazari
Uras Eczanesi
Tepebasi
Yeni Eczanesi
Odunpazari
Melek Eczanesi
Tepebasi
Ziyapaşa Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Ünlü Nogay şairi Kadriya Temirbulatova Anadolu Üniversitesi’nde anıldı

Ünlü Nogay şairi Kadriya Temirbulatova Anadolu Üniversitesi’nde anıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.