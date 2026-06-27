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Eski milli futbolcu Yusuf Şimşek’in acı günü

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giyen, eski milli futbolcu Yusuf Şimşek’in babası İsmet Şimşek hayatını kaybetti.

Eski milli futbolcu Yusuf Şimşek’in acı günü

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapan ve Antalyaspor’un da önceki dönem teknik direktörlerinden Yusuf Şimşek’in babası İsmet Şimşek hayatını kaybetti. Acı kaybını sosyal medya hesabından duyuran Yusuf Şimşek, "Babamız İsmet Şimşek Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Elmalı Akçay’da defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu Yusuf Şimşek’in acı günü 1

Antalyaspor da, yayımladığı taziye mesajında İsmet Şimşek’in vefat haberinin derin üzüntüyle öğrenildiğini belirtilerek, "Merhuma Allah’tan rahmet; başta Yusuf Şimşek olmak üzere kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. ifadelerine yer verdi.

İsmet Şimşek’in cenazesinin, 28 Haziran Pazar günü Elmalı ilçesine bağlı Akçay Mahallesi’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedileceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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