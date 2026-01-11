Eski Milli Takım hocası Stefan Kuntz'a taciz suçlaması! Almanya bu haberle çalkalanıyor

Milli takımımızdan ayrıldıktan sonra Alman ekibi Hamburg'un Sportif Direktörü olarak göreve başlayan ve sözleşmesi 2026 Ocak ayı itbariyle sona erdirilen Stefan Kuntz içi ortaya flaş bir iddia atıldı. Alman Bild gazetesinin özel haberine göre Stefan Kuntz, cinsel taciz iddiaları nedeniyle Hamburg'daki görevinden alındı.

KUNTZ HAKKINDA SKANDAL İDDİALAR!

Hamburg sportif direktörü Stefan Kuntz, cinsel taciz iddiaları nedeniyle görevden alındı. Bir kadın çalışanın, seks yapmaya zorlandığını hissettiği öne sürülüyor. “Sözlü cinsel taciz” iddialarının, “olayla ilgili bilgi sahibi üç kişi tarafından birbirinden bağımsız şekilde doğrulandığı” öne sürülüyor.

OLAY BÜYÜDÜ! SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR...

Ayrıca başka 3 kadının da benzer iddialarda bulunduğu haberde belirtilirken, Kuntz'un avukatının kendisine gelen soruları yanıtsız bıraktığın ve bu olayın deneyimli direktörün ismini karalamak üzere yapıldığını belirtiyor. Olayla ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken, soruşturma büyük bir titizlikle ilerliyor.

AİLEVİ NEDENLER ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ!

Stefan Kuntz yıl başında Hamburg'dna ailevi sebepleri öne sürerek takımdan ayrılmış ve bu yönetime de “kişisel ailevi nedenlerle sözleşmenin kısa sürede feshedilmesini talep ettiğini” iletmişti.