SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Eski Milli Takım hocası Stefan Kuntz'a taciz suçlaması! Almanya bu haberle çalkalanıyor

A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Stefan Kuntz'un adı Almanya'da büyük bir skandalla anılıyor. Daha önce ailevi nedenlerden dolayı görevini bıraktığını açıklayan Alman hocanın Hamburg'dan ayrılma sebebi için cinsel taciz iddiaları ortaya atıldı.

Eski Milli Takım hocası Stefan Kuntz'a taciz suçlaması! Almanya bu haberle çalkalanıyor
Burak Kavuncu

Milli takımımızdan ayrıldıktan sonra Alman ekibi Hamburg'un Sportif Direktörü olarak göreve başlayan ve sözleşmesi 2026 Ocak ayı itbariyle sona erdirilen Stefan Kuntz içi ortaya flaş bir iddia atıldı. Alman Bild gazetesinin özel haberine göre Stefan Kuntz, cinsel taciz iddiaları nedeniyle Hamburg'daki görevinden alındı.

KUNTZ HAKKINDA SKANDAL İDDİALAR!

Eski Milli Takım hocası Stefan Kuntz a taciz suçlaması! Almanya bu haberle çalkalanıyor 1

Hamburg sportif direktörü Stefan Kuntz, cinsel taciz iddiaları nedeniyle görevden alındı. Bir kadın çalışanın, seks yapmaya zorlandığını hissettiği öne sürülüyor. “Sözlü cinsel taciz” iddialarının, “olayla ilgili bilgi sahibi üç kişi tarafından birbirinden bağımsız şekilde doğrulandığı” öne sürülüyor.

OLAY BÜYÜDÜ! SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR...

Eski Milli Takım hocası Stefan Kuntz a taciz suçlaması! Almanya bu haberle çalkalanıyor 2

Ayrıca başka 3 kadının da benzer iddialarda bulunduğu haberde belirtilirken, Kuntz'un avukatının kendisine gelen soruları yanıtsız bıraktığın ve bu olayın deneyimli direktörün ismini karalamak üzere yapıldığını belirtiyor. Olayla ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken, soruşturma büyük bir titizlikle ilerliyor.

AİLEVİ NEDENLER ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ!

Eski Milli Takım hocası Stefan Kuntz a taciz suçlaması! Almanya bu haberle çalkalanıyor 3

Stefan Kuntz yıl başında Hamburg'dna ailevi sebepleri öne sürerek takımdan ayrılmış ve bu yönetime de “kişisel ailevi nedenlerle sözleşmenin kısa sürede feshedilmesini talep ettiğini” iletmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsunspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçtiSamsunspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti
Haftalar önce karşı çıkmıştı! Hasan Şaş'ın Guendouzi yorumu patladıHaftalar önce karşı çıkmıştı! Hasan Şaş'ın Guendouzi yorumu patladı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hamburg Almanya Stefan Kuntz son dakika cinsel taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.