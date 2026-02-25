Juventus maçı öncesi skandal! Galatasaray taraftarlarına sert müdahale! Ortalık karıştı...

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İtalyan polisler, stadyum çevresinde sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahalede bulundu.
İtalyan polisi ile Galatasaray taraftarı arasında olay çıktı. Maç öncesinde stadyuma girmek isteyen Galatasaray taraftarlarına İtalyan polisi sert müdahalede bulundu.
Juventus-Galatasaray maçı öncesi italyan polisinden sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahaleler geldi. Bir taraftarın ayağının kırıldığı bildirilirken, olay yerine ambulans geldiği de görüldü...
