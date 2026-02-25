SPOR

Juventus maçı öncesi skandal! Galatasaray taraftarlarına sert müdahale! Ortalık karıştı...

SON DAKİKA: Temsilcimiz Galatasaray bu akşam deplasmanda Juventus ile karşılaşacak. Dev maç öncesi İtalya'ya takımını desteklemeye giden sarı-kırmızılı taraftarlara İtalyan polisinden beklenmedik bir tepki geldi.

Burak Kavuncu

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İtalyan polisler, stadyum çevresinde sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahalede bulundu.

STADYUM ÖNÜ KARIŞTI!

Juventus maçı öncesi skandal! Galatasaray taraftarlarına sert müdahale! Ortalık karıştı... 1

İtalyan polisi ile Galatasaray taraftarı arasında olay çıktı. Maç öncesinde stadyuma girmek isteyen Galatasaray taraftarlarına İtalyan polisi sert müdahalede bulundu.

BİR TARAFTARIN AYAĞI KIRILDI! AMBULANS GELDİ...

Juventus-Galatasaray maçı öncesi italyan polisinden sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahaleler geldi. Bir taraftarın ayağının kırıldığı bildirilirken, olay yerine ambulans geldiği de görüldü...

23:00
Juventus Juventus
-
Galatasaray Galatasaray

polis Juventus ambulans son dakika galatasaray taraftar
