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Eski milli yüzücü Büyükuncu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi

19.08.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski milli yüzücü Büyükuncu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi

İSTANBUL (AA) - Kovid-19 testi pozitif çıktığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü firari şüpheli Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan Büyükuncu hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, @deryabuyukuncu rumuzlu Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı'nın Kovid olması sonrasında yapılan paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu kapsamında soruşturmaya başlandığı, hesabın sahibinin şüpheli Derya Büyükuncu olduğu belirtildi.

Şüphelinin, Twitter hesabından yaptığı 4 Şubat'ta 3, 5 Şubat'ta da 2 paylaşımındaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanlığından izin alındığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca paylaşımların sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği vurgulandı.

Büyükuncu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "zincirleme biçimde alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Başsavcılık tarafından onaylanmasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde gönderildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Hakkında 7 Şubat'ta yakalama kararı çıkarılan Derya Büyükuncu, firari olarak aranıyor.

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