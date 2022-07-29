Eski Nijer Başbakanı Algabid'den Aziz Mahmut Hüdayi Vakfına ziyaret

İSTANBUL (AA) - Eski Nijer Başbakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) eski Genel Sekreteri Dr. Hamid Algabid ile beraberindeki Nijer Vakıflar Genel Müdürlüğü (WAQF) heyeti, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfını ziyaret etti.

Resmi ziyaretlerde bulunmak ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinden faydalanmak için İstanbul ve Ankara'ya gelen Nijer heyeti, son olarak Aziz Mahmut Hüdayi Vakfını ziyaret ederek, istişare toplantısı yaptı.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Topbaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda karşılıklı tecrübe paylaşımının ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Vakfın kuruluşuna ve ilkelerine değinen Topbaş, insanlığa hizmet için vakıf kültürü doğrultusunda aralıksız çalışmaya devam ettiklerini, Afrika'nın da önemsedikleri ve çalışma yaptıkları coğrafyalardan olduğunu söyledi.

WAQF Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Algabid de Aziz Mahmut Hüdayi Vakfının çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, vakıf ve vakıflaşma süreciyle ilgili daha fazla bilgi almak istediklerini kaydetti.

Algabid, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfına Nijer'deki çalışmaları için de destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda iş birliği olanakları, insani yardım çalışmaları, ülkeler ve toplumlar arası ilişkiler de ele alındı.

