Eski Premier Lig şampiyonu satışta! 3. Lige düştüler...

Futbol tarihinin en dikkat çekici şampiyonluk öykülerinden birine imza atan Leicester City, bu kez saha içindeki başarılarıyla değil, satış süreciyle gündemde. BBC Sport'un ortaya çıkardığı bilgilere göre İngiliz kulübü, 200 milyon sterlini aşan bir değer üzerinden satışa çıkarıldı.

Bu gelişme, Leicester City'nin 16 yıldır kulübün sahibi olan Tayland merkezli King Power döneminin sona yaklaşması anlamına geliyor.

SATIŞA STADYUM VE ANTRENMAN TESİSİ DE DAHİL

Satış sürecinin tanıtımı için ABD merkezli yatırım bankası Citigroup tarafından sekiz sayfalık bir tanıtım broşürü hazırlandı. "Kadro Projesi" adı verilen çalışmada Leicester City'nin yanı sıra kadın futbol takımı ve kulübün önemli varlıkları da satış kapsamına alındı.

32 bin kişilik King Power Stadyumu, 2020 yılında 121 milyon sterlin yatırımla hizmete giren Seagrave antrenman tesisi ve Leicester City'nin Belçika'daki kardeş kulübü OH Leuven de satış paketinde bulunuyor.

200 MİLYON STERLİNİ AŞAN DEĞER

Tanıtım belgesinde kulübün yalnızca maddi varlıklarının toplam değerinin 200 milyon sterlini aştığı belirtildi. Ancak Leicester City için kesin bir satış bedeli açıklanmadı.

Broşürde kulüp, "çıkış konusunda zengin bir geçmişe sahip bir kulübü edinmek için ender bir fırsat" ifadeleriyle yatırımcılara sunuldu. Leicester'ın geçmişte elde ettiği sportif başarılar da satış sürecinin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkarıldı.

TARİHİ ŞAMPİYONLUK ÖNE ÇIKARILDI

Leicester City'nin 2016 yılında kazandığı Premier Lig şampiyonluğu ve 2021'de elde ettiği FA Cup zaferi, yatırımcılara yönelik hazırlanan broşürün dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Buna karşın kulübün son yıllardaki sportif gerilemesine geniş yer verilmedi. Leicester City, 2023 ile 2025 yılları arasında iki kez Premier Lig'den Championship'e düşerek tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadı.

KULÜBÜN BORCU 100 MİLYON STERLİNİ AŞIYOR

Satış belgesinde Leicester City'nin 2026 mali yılında 97 milyon sterlini aşan gelir elde etmesinin beklendiği belirtildi. Ancak kulübün mali tablosundaki ciddi kayıplar ve birikmiş borçlar broşürde öne çıkarılmadı.

2025 yılı hesaplarına göre Leicester City'nin 103,6 milyon sterlin tutarında banka kredisi bulunuyor. Kulübün Premier Lig ile Championship arasında geçirdiği yıllarda toplam zararının ise 180 milyon sterlini aştığı ifade ediliyor.