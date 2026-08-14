SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da şimdi de Torreira kaosu! Menajerine talimat verdi: Ayrılmak istiyorum! Sebebi çok şaşırttı

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın Türkiye’den ayrılmak istediği öne sürüldü. İddiaya göre mayıs ayında İstanbul’da saldırıya uğrayan futbolcu, saldırganın tahliye edilmesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle güvenliği konusunda endişe yaşamaya başladı.

Galatasaray'da şimdi de Torreira kaosu! Menajerine talimat verdi: Ayrılmak istiyorum! Sebebi çok şaşırttı
Cevdet Berker İşleyen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira hakkında gündeme bomba gibi düşen bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Güney Amerikalı gazeteci Sebas Giovanelli, deneyimli orta saha oyuncusunun Türkiye’den ayrılmayı düşündüğünü öne sürdü. İddiaya göre Torreira’nın bu kararında İstanbul’da yaşadığı saldırıyla ilgili son gelişmeler etkili oldu.

'MENAJERİNE BİLDİRDİ'

Galatasaray da şimdi de Torreira kaosu! Menajerine talimat verdi: Ayrılmak istiyorum! Sebebi çok şaşırttı 1

Sebas Giovanelli’nin aktardığı bilgilere göre Uruguaylı futbolcu, Türkiye’den ayrılma yönündeki kararını menajeri Pablo Bentancur’a iletti. Torreira’nın bu düşüncesinin temelinde ise mayıs ayında İstanbul’da yaşadığı fiziksel saldırının ardından meydana gelen son gelişmelerin bulunduğu belirtildi.

TAHLİYE, ENDİŞEYİ ARTIRDI

Galatasaray da şimdi de Torreira kaosu! Menajerine talimat verdi: Ayrılmak istiyorum! Sebebi çok şaşırttı 2

Torreira’nın 12 Mayıs’ta İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde bir kişinin saldırısına uğradığı ve olayın ardından saldırganın cezaevine gönderildiği ifade edildi. Ancak söz konusu kişinin çarşamba günü tahliye edilmesinin ardından yeni bir olay yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre serbest bırakılan şahıs, Torreira’nın şoförüne saldırarak "başladığım işi bitirmeye geldim" dedi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Türk polisinin yeniden şüphelinin peşine düştüğü aktarılırken, Torreira’nın da İstanbul’daki güvenliği konusunda yeniden kaygı yaşamaya başladığı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Galatasaray da şimdi de Torreira kaosu! Menajerine talimat verdi: Ayrılmak istiyorum! Sebebi çok şaşırttı 3

Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Galatasaray Galatasaray
-
Çorum FK Çorum FK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Premier Lig şampiyonu satışta! 3. Lige düştüler...Eski Premier Lig şampiyonu satışta! 3. Lige düştüler...
Vincenzo Italiano'dan galibiyet sonrası açıklamaVincenzo Italiano'dan galibiyet sonrası açıklama
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.