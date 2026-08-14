Galatasaray'da şimdi de Torreira kaosu! Menajerine talimat verdi: Ayrılmak istiyorum! Sebebi çok şaşırttı

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira hakkında gündeme bomba gibi düşen bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Güney Amerikalı gazeteci Sebas Giovanelli, deneyimli orta saha oyuncusunun Türkiye’den ayrılmayı düşündüğünü öne sürdü. İddiaya göre Torreira’nın bu kararında İstanbul’da yaşadığı saldırıyla ilgili son gelişmeler etkili oldu.

'MENAJERİNE BİLDİRDİ'

Sebas Giovanelli’nin aktardığı bilgilere göre Uruguaylı futbolcu, Türkiye’den ayrılma yönündeki kararını menajeri Pablo Bentancur’a iletti. Torreira’nın bu düşüncesinin temelinde ise mayıs ayında İstanbul’da yaşadığı fiziksel saldırının ardından meydana gelen son gelişmelerin bulunduğu belirtildi.

TAHLİYE, ENDİŞEYİ ARTIRDI

Torreira’nın 12 Mayıs’ta İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde bir kişinin saldırısına uğradığı ve olayın ardından saldırganın cezaevine gönderildiği ifade edildi. Ancak söz konusu kişinin çarşamba günü tahliye edilmesinin ardından yeni bir olay yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre serbest bırakılan şahıs, Torreira’nın şoförüne saldırarak "başladığım işi bitirmeye geldim" dedi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Türk polisinin yeniden şüphelinin peşine düştüğü aktarılırken, Torreira’nın da İstanbul’daki güvenliği konusunda yeniden kaygı yaşamaya başladığı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.